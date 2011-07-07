В Україні більше людей помирає, ніж народжується

В Україні в першому півріччі 2011 року народилося 194 тис. осіб, померло - майже 286 тисяч.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Водночас, повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції, у першому півріччі 2011 року в Україні продовжилася позитивна тенденція до зниження кількості зареєстрованих смертей.

Так, якщо у першому півріччі 2010 року в країні було зареєстровано майже 336 тис. смертей, то за цей же період 2011 року – майже 286 тис. смертей, що майже на 15% менше торішніх показників.

При цьому, за підсумками ІІ кварталу поточного року народжуваність перевищила смертність одразу в чотирьох регіонах України. Зокрема, у Волинській області – на 1 відсоток, у Закарпатській області – на 3 відсотки, у Києві – на 3,5 відсотки, у Рівненській області – на 4 відсотки.

Водночас, кількість смертей в Україні все ще перевищує кількість народжень. Так, якщо минулого року кількість актових записів про смерть перевищувала записи про народження майже на 34%, то протягом першого півріччя поточного року цей показник хоча трохи і зменшився, проте залишився приблизно на тому ж рівні – 32%.

Загалом, повідомив міністр юстиції, протягом першого півріччя 2011 року органами реєстрації актів цивільного стану було складено майже 194 тис. актових записів про народження, актових записів про смерть - майже 286 тисяч.