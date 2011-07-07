Інститут біопрепаратів поширював неправдиву інформацію

Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало ТОВ Інститут біопрепаратів (м. Київ) на 14 тис. грн. за поширення інформації, що вводить споживачів в оману.

Як встановило відділення АМКУ, ТОВ, реалізуючи розчинну каву, поширювало рекламу, яка містила неправдиву інформацію.

Зокрема, у рекламі стверджувалося: "1 тиждень: 2 чашки кави" Кафе Мінс "з екстрактом зеленого чаю щодня - і Ваша вага стане менше на 6 кілограмів".

Надалі ТОВ Інститут біопрепаратів визнало порушення і повідомило, що вживе всіх заходів щодо припинення розповсюдження реклами, що містить неправдиву інформацію.

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