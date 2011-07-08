В Україні продають підроблений Мезим Форте

Державна служба України з лікарських засобів виявила та заборонила обіг фальсифікованої серії лікарського засобу Мезим Форте.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

На підставі встановлення факту фальсифікації лікарського засобу МЕЗИМ ФОРТЕ, таблетки, вкриті оболонкою № 20 серії 01523 з маркуванням виробника «Берлин-Хемі АГ (Менаріні Груп)», Німеччина, забороняється його реалізація (торгівля), зберігання та застосування.

Вказана фальсифікована серія відрізняється від оригінальної за такими показниками:

– таблетки мають неоднорідне забарвлення від темно-рожевого до фіолетового кольору з білими вкрапленнями;

– діаметр дещо більший за нормальний – 9,3 мм. замість 9,1 мм.;

– висота таблетки нижча за нормальну – 3,7 мм. Замість 3,8 мм.;

– маркування серії, дати виготовлення та терміни придатності нечітке;

– шрифт всіх написів на упаковці більш тонкий;

– на упаковку нанесений номер реєстраційного посвідчення Р.12.99/01266, а згідно сертифікату якості виробника – він геть інший (UA/10362/01/01);

– фольга блістера сірого кольору, блискуча, а на оригінальному препараті – матова;

– папір, на якому надрукований листок-вкладиш товщий за той, який вкладено в оригінальну упаковку.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють торгівлю цим лікарським засобом, невідкладно після одержання припису перевірити наявність вказаної серії препарату Мезим Форте з вищезазначеними ознаками фальсифікації і вжити заходи щодо його вилучення з обігу шляхом знищення.

У 2011 році це перший випадок виявлення фальсифікованого лікарського засобу Мезим Форте. В минулому 2010 році вказаний лікарський засіб був одним із лідерів лідером за кількістю фальсифікацій (6 серій за 2010 рік). Зокрема, в підпільному цеху Василькова було виявлено дві серії підробленого препарату Мезим Форте ( серії 81083 та 81028).