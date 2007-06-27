Серед підлітків зростає пивний алкоголізм

Головний лікар Львівського обласного наркологічного диспансеру Мирослава Кабанчик стверджує, що неповнолітні почали вживати пиво літрами.

"Захоплюватися пивом починають у 10–12 років, — каже Мирослава Кабанчик. — Щороку кількість залежних зростає на кілька десятків. Однак це не реальний показник, бо не всі батьки звертаються зі своєю бідою. Зустріти на вулиці підлітка із пляшкою пива у руці — вже звичне явище. Діти думають, що пити пиво — модно. А не повністю сформований організм швидко звикає до напою. Якщо підліток щодня випиватиме пляшку пива, за рік стане алкоголіком. У нас лікується дівчинка, яка за день випивала три літри пива".

В обласному наркодиспансері зараз рятують вісьмох малолітніх алкоголіків. Іще 168 підлітків і 28 дітей проходять профілактичне лікування.

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