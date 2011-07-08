В Україні стали менше курити?

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила Третій Звіт щодо глобальної тютюнової епідемії, з якого випливає, що в Україні з 2006 року поступово знижується рівень тютюнопаління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Зокрема, за стандартизованим показником поширеності куріння серед дорослих у 2006 році (45%) Україна займала четверте місце в світі, поступаючись лише Греції, Науру та Росії.

У 2009 році цей показник зменшився до 32% і тепер Україна ділить 24-29-те місце разом з Непалом, Іспанією, Сербією, Тунісом і Соломоновими островами (з 147 країн, по яких є дані).

Найвищі показники поширеності куріння у 2009 році (40% або більше) мали такі країни як Греція (52%), Австрія (46%), Росія (42%), Албанія та Боснія і Герцеговина, а також маленькі тихоокеанські країни Кірибаті, Науру, Самоа та Папуа-Нова Гвінея.

За стандартизованим показником поширеності куріння серед чоловіків у 2006 році (65%) Україна поступалася лише Росії, а у 2009 році цей показник зменшився до 50% і тепер Україна ділить 14-17-те місця разом з Латвією, Литвою та Малайзією. А в деяких країнах все ще курить більше половини чоловіків, наприклад, у Росії (59%), Грузії (57%), Китаї (51%).

Звіт ВООЗ засвідчує, що збільшення рівня тютюнових акцизів, інформаційні та інші заходи контролю над тютюном, які проводилися в Україні останніми роками, заборона паління у потягах та інших громадських місцях, були ефективними для зменшення поширеності куріння.

Повна заборона реклами тютюну, забезпечення виконання законодавства щодо захисту людей від тютюнового диму, подальше підвищення тютюнових акцизів, організація системи допомоги у припиненні куріння здатні і надалі зменшувати його поширеність.

У Звітах ВООЗ наводяться дані по загальній поширеності куріння, тобто враховуються й ті курці, які курять не кожного дня.

Для забезпечення порівняння країн, які мають різну вікову та гендерну структуру населення, проведена стандартизація даних.

У Звіті також наведені оригінальні (не стандартизовані) показники загальної поширеності куріння, які для України у 2009 році становили 50% для чоловіків, 11% для жінок та 29% для всього населення старше 15 років.