Терміново потрібна допомога дівчинці, хворій на рак!

У Растєгаєвої Жені, 1994 року народження, що проживає в Маріуполі Донецької області, - лімфогранулематоз, склеронодулярний варіант, 3Б стадія.

10 місяців лікування не принесли очікуваного ефекту, а тільки біль, страх, розпач і «нічого більше не хочу». Але шанс є завжди! Лікарі пропонують Жені мегадозову хімію і аутотрансплантацію периферичних стовбурових клітин у Донецьку на базі Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака вже в середині серпня 2011 року.

Мамі видали список ліків. За попередніми розрахунками він «тягне» на 100 тисяч гривень. Поки зібрано лише 10 тисяч 400 грн.

Бракує - майже 90 тисяч гривень. За півтора місяці зібрати таку суму батькам просто не під силу. Вони фінансово виснажені попереднім лікуванням.

Волонтери дівчинки звертаються в українські фонди (поки без відповіді), поширюють інформацію про термінові збори в Інтернеті. Але поки видимих ​​зрушень немає.

Мама зараз перебуває разом з дочкою на лікуванні в Донецькому обласному дитячому онкогематологічному центрі ім. Гусака. Крім Жені, в сім`ї є ще одна дитина і бабуся. Мама звільнилася з роботи у зв`язку з необхідністю доглядати за дочкою, "розбитою" хімією. Батько працює трактористом.

Документи та історія Жені більш докладно викладена тут:

http://www.donor.org.ua/index.php?modul ... 11 & id = 9511

http://www.donor.org.ua/index.php?modul ... 14 & id = 1597

Допомогти Жені можна, перерахувавши гроші на рахунок в ПриватБанк № 6762462053514441.

Мама Растєгаєва Галина Костянтинівна (097) 336-25-76, (099) 203-52-15

Волонтер Маша Карпович (050) 636-84-11