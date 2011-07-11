Україна заборонила ввезення овочів з Євросоюзу

Україна тимчасово заборонила імпорт із країн Євросоюзу деяких продуктів рослинного походження без надання офіційного документа про проведені дослідження на наявність бактерії групи кишкової палички.

Про це повідомляє Держветфітослужба Україні.

У список заборонених продуктів внесені картопля, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, огірки, бобові та інші.

Таке рішення ухвалене Міністерством аграрної політики і продовольства України та Головною державною інспекцією з карантину рослин з метою попередження ввезення на територію України небезпечних продуктів рослинного походження.

Нагадаємо, в Європі від кишкової інфекції, викликаної бактерією E.coli, вже загинули більше 50 людей.

Число тих, що заразилися кишковою паличкою в Європі перевищила 4 тис. осіб.

Небезпечна кишкова інфекція в Європі спочатку була зафіксована на півночі Німеччини. Спочатку експерти вважали, що джерелом хвороби стали імпортовані з Іспанії огірки, помідори і салат.

Випадки інфекції зафіксовані в 12 країнах.