Україна заборонила ввезення овочів з Євросоюзу
Через бактерію E.coli
Україна тимчасово заборонила імпорт із країн Євросоюзу деяких продуктів рослинного походження без надання офіційного документа про проведені дослідження на наявність бактерії групи кишкової палички.
Про це повідомляє Держветфітослужба Україні.
У список заборонених продуктів внесені картопля, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, огірки, бобові та інші.
Таке рішення ухвалене Міністерством аграрної політики і продовольства України та Головною державною інспекцією з карантину рослин з метою попередження ввезення на територію України небезпечних продуктів рослинного походження.
Нагадаємо, в Європі від кишкової інфекції, викликаної бактерією E.coli, вже загинули більше 50 людей.
Число тих, що заразилися кишковою паличкою в Європі перевищила 4 тис. осіб.
Небезпечна кишкова інфекція в Європі спочатку була зафіксована на півночі Німеччини. Спочатку експерти вважали, що джерелом хвороби стали імпортовані з Іспанії огірки, помідори і салат.
Випадки інфекції зафіксовані в 12 країнах.