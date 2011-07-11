Завтра у Київській області - рясні дощі

Завтра вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на Правобережжі місцями сильні дощі, подекуди град та шквали 17-22 м/с.

Вітер південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 25°; вдень 24-29°, на півдні місцями 30-35°, у західних областях 21-26°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасні дощі з грозами, місцями сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах шквали 17-22 м/с та град. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-24°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 21°.