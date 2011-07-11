Усиновленням в Україні займатиметься Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики призначене правонаступником Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини – урядового органу, котрий діяв у системі Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.

Це передбачено указом Президента України №741/2011 від 8 липня 2011 року, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.

Відповідним указом вносяться зміни в Положення про Мінсоцполітики, затверджене 6 квітня 2011 року.

Зокрема, визначається, що Мінсоцполітики «є центральним органом виконавчої влади, у повноваження якого входять питання усиновлення і захисту прав дітей».

Згідно з указом, Міністерство здійснює облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, які можуть бути усиновлені, а також облік іноземців і українців, що проживають за кордоном, – кандидатів в усиновителі, і дітей, усиновлених ними; надає кандидатам в усиновителі інформацію про дітей, які можуть бути всиновлені, а також про напрямки для організації знайомства з дитиною за місцем проживання; видає кандидатам в усиновителі згоду на всиновлення дитини.

До початку виконання Мінсоцполітики наданих йому повноважень, їх виконує Державний департамент з усиновлення і захисту прав дитини.

Даний указ набуває чинності з дня його публікації.