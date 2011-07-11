Виділено 7 млн на ремонт будинку для літніх на Рівненщині

Кабінет міністрів України виділив 7 млн. грн. з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася в Рівненській області внаслідок пожежі в будинку для літніх людей.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За його словами, таке рішення уряд прийняв сьогодні на виконання доручення Президента України.

«Сьогодні відбулося засідання Кабінету міністрів України, де були остаточно вирішені всі необхідні питання. Так, прийнято рішення про виділення 7 млн. грн. зокрема для того, щоб відновити амбулаторію», - повідомив С.ТІГІПКО.

Він запевнив, що відповідна амбулаторія буде побудована уже за два місяці.

«Можна сказати, що за два місяці ця амбулаторія обов’язково буде побудована. За це відповідає голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь БЕРТАШ, а Міністерство соціальної політики буде контролювати вирішення всіх проблемних питань, які можуть виникнути», - зауважив він.

Крім того, як зазначив віце-прем’єр, вирішено всі питання, які стосуються надання допомоги постраждалим під час пожежі та родинам загиблих: «Державна допомога забезпечена за всіма моментами: це лікування тих, хто вижив, допомога родинам тощо. Вирішено практично всі питання».

С.ТІГІПКО також повідомив, що сьогодні уряд прийняв рішення щодо посилення контролю і проведення перевірки дотримання вимог пожежної безпеки на об`єктах масового перебування громадян, особливо хворих та немічних. «Будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб не допустити аналогічних трагедій в Україні», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 липня у с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та двоє працівників центру.

Врятовано 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні.

Порушено кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей).