Йорданська компанія хоче інвестувати у фармацію України

Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО підтримує надходження іноземних інвестицій у фармацевтичний сектор України.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, про це міністр заявив під час зустрічі з представниками фармацевтичної кампанії «Hikma Pharmaceuticals» (Йорданія), на якій обговорювалися можливості інвестицій у фармацевтичний сектор України.

Генеральний менеджер «Hikma Pharmaceuticals» Саїд ДАРВАЗЕ повідомив про наміри фармацевтичної компанії щодо створення в Україні виробництва. Він підкреслив, що компанія має потужні виробництва фармпрепаратів в США, Португалії, Германії, Італії, Алжирі, Тунісі, Саудівській Аравії, які мають сертифікацію відповідно до світових стандартів якості системи належної виробничої практики (GMP). Окрім того, фармацевтичні виробництва, які відкриває компанія в інших країнах, орієнтовані на розвиток фармацевтичної галузі країни, в якій вони працюють. Зокрема, 99% персоналу виробництва складають місцеві фахівці, яких компанія навчає в кращих світових закладах.

О.АНІЩЕНКО привітав наміри представників йорданської фармацевтичної компанії. «На сьогодні держава сприяє інвестуванню в розвиток вітчизняного виробництва, тому ваші наміри щодо створення в нашій країні національного українського підприємства співпадають з політикою держави щодо розвитку виробництв, в тому числі з залученням іноземних інвесторів», - зазначив він. Міністр підкреслив, що дуже важливим фактором є наявність у фармацевтичних виробників, які представлені на ринку України, міжнародних сертифікатів якості GMP. «Найближчим часом вийдуть законодавчі акти, які унеможливлять потрапляння на українській ринок неякісних фармацевтичних препаратів, які не відповідають світовим стандартам якості системи GMP», - зазначив О.АНІЩЕНКО.