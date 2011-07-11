В Україні посилять контроль за санітарними нормами

Уряд доручив посилити контроль за дотриманням санітарних норм і правил щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя у закладах оздоровлення та відпочинку.

Відповідне рішення ухвалено Кабінетом міністрів сьогодні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Окрім цього, голові Ради міністрів Криму, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено постійно проводити моніторинг інфекційних захворювань та поточний аналіз епідемічної ситуації.

Аби не допустити повторення ситуації щодо спалахів інфекційних хвороб, які мали місце останнім часом у кількох регіонах України, Кабмін поставив вимогу забезпечити проведення позачергових обов‘язкових профілактичних медичних оглядів.

Забезпечити їх доручено головному державному санітарному лікарю України Анатолію ПОНОМАРЕНКУ.

Медогляди повинні пройти працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов‘язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Також перевірятиметься наявність особистої медичної книжки.