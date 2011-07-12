У Болгарії - масове отруєння українських дітей

На болгарському курорті отруїлися і потрапили до лікарні діти з України, повідомляє газета «Сегодня».

Масове отруєння сталося у міжнародному дитячому таборі «Друзі», розміщеному у місті Кітен.

«В неділю діти, які жили в готелі «Грін Парк», різко нездужали. У них була блювота, пронос і висока температура. Одразу викликали швидку, деяких довелося госпіталізувати. Серед постраждалих — 10 українських дітей, також 26 росіян, — повідомили виданню у таборі. — Зараз місцева санепідслужба з’ясовує причину отруєння. Всі заїзди в той корпус поки скасовано».

В Інтернеті вже з`явилася інформація, що попередня причина НП — забруднення водогону стічними водами. Версію, що це може бути кишкова паличка Е.сoli, поки не обговорюють.

Керівник групи українських дітей, яка залишилася з ними в лікарні, повідомила, що діти вже одужують. «Зараз здоров`я дітей пішло на поправку, обіцяють сьогодні виписати. Але ще спостерігають за їх станом. Можливо, доведеться ще день побути під наглядом лікарів, — сказала вона. — До речі, дорослі практично не постраждали. Говорять, що причиною стала брудна вода».

Інша група у складі 15 дітей вже повертається до України. «У нашій групі п`ятеро трохи нездужали, однак лише 13-річному Дімі було зле. Він сильно блював, — повідомила керівник групи. — Швидка в неділю увечері поставила хлопчику крапельницю, на ранок йому покращало, і відпустила».