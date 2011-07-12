Стан здоров’я дітей з України, які отруїлись у Болгарії, стабільний.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, згідно з отриманою від Посольства України в Республіці Болгарія інформацією, 11 липня до інфекційного відділення центральної обласної лікарні м. Бургас із симптомами гастроентероколітного синдрому було госпіталізовано близько 40 дітей.

За попередньою інформацію, серед них 10 українських дітей.

Доставленим до лікарні дітям надано необхідну медичну допомогу. На даний час стан здоров’я дітей стабільний, найближчими днями готується їх виписка з лікарні.

Місцеві служби санепідемконтролю припускають, що отруєння дітей сталося через незадовільний стан питної води в готелі м.Кітен, в якому перебувають близько 500 відпочивальників з різних країн.

На даний час проводиться відповідна експертиза на наявність та виявлення збудників хвороби.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Республіці Болгарія та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що на болгарському курорті отруїлися і потрапили до лікарні діти з України. Масове отруєння сталося у міжнародному дитячому таборі «Друзі», розміщеному у місті Кітен. Серед госпіталізованих 10 українських дітей, також 26 росіян.