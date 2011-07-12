Хто захистить українців від фальсифікованих ліків?

Завтра - 13 липня 2011 року о 14.00 за адресою (м. Київ, Грушевського,18/2, кімната 12), відбудеться засідання комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: "Про невідкладні заходи щодо захисту вітчизняного ринку від неякісних і фальсифікованих лікарських засобів та вдосконалення цінової політики у сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення".

В заході візьмуть участь народні депутати – члени Комітету. До участі в засіданні запрошені представники Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітету України, Академії медичних наук України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, представники вітчизняних і іноземних виробників, а також дистриб’юторів лікарських засобів, громадських організацій.

Під час засідання будуть розглянуті питання забезпечення цінової доступності населення України до лікарських засобів. Зокрема, щодо впливу впровадження НДС на вартість ліків.

Буде надано інформацію щодо стану розгляду законопроекту народного депутата Коновалюка В.І. №7146 щодо запровадження кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів. Також планується розглянути питання щодо упорядкування реклами лікарських засобів в Україні, реєстрації лікарських засобів.

Доповідачі:

Бахтеєва Тетяна Дмитрівна – голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я;

Аніщенко Олександр Володимирович – міністр охорони здоров’я України;

Калетник Ігор Григорович – голова митної служби України;

Демченко Інна Борисівна – перший заступник голови «Держлікслужби» України.

Акредитація відбувається 12.07.2011р. до 18.00 за телефоном (044) 286-87-77