Медсестра із Донеччини отримала міжнародну нагороду

Медсестра Людмила ВЛАСОВА із міста Єнакієве, що на Донеччині, яка працює у підземному медпункті шахти, отримала міжнародну нагороду - медаль Флоренс Найтінгейл за порятунок гірників у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Донецької облдержадміністрації із посиланням на Головне управління охорони здоров`я ОДА.

Міжнародний комітет Червоного Хреста нагородив Л.ВЛАСОВУ за порятунок життів 25 шахтарів під час вибуху на шахті імені Карла Маркса, який стався 8 червня 2008 року в м. Єнакієве. Тоді вибух метану у шахті застав Л.ВЛАСОВУ під землею, на робочому місці. Під завалами вона провела півтори доби, надаючи допомогу всім шахтарям, які її потребували, поки медсестру і гірників не підняли на поверхню рятувальники.

В ОДА наголосили, що медаль Ф.Найтінгейл – рідкісна нагорода у світі, вона названа на честь відомої англійської медсестри, ім`я якої стало символом милосердя.

За минулі 75 років таку нагороду вручали 40-а українцям - за мужність і самовідданість.

Довідка УНІАН. Медаль Флоренс Найтінгейл - найвища міжнародна нагорода, яка може бути присуджена медсестрі. Вона вручається як визнання мужності й відданого служіння жертвам конфліктів або стихійних лих, або за зразкові послуги чи за творчий і новаторський дух у галузі охорони здоров`я і навчання медсестер.

Всього 1340 видатних медсестер з усього світу отримали цю медаль, названу на честь провідного реформатора і основоположниці сучасної сестринської справи, з часу її першого присудження у 1920 р. Нею нагороджувалися представники різних країн: Азербайджану, Афганістану, Ботсвани, Монголії, Росії й Еквадору, та всіх їх об`єднував спільний дух і рішучість продовжувати справу Ф.Найтінгейл, яка стала джерелом натхнення для великої кількості медсестер в усьому світі.

Медаль може бути присуджена дипломованим медсестрам і медбратам, а також санітарам і санітаркам, які активно працюють або активно допомагають національним товариствам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, чи пов`язаним із ними лікувальним і медико-соціальним установам. Номінація кандидатів має здійснюватися через їхні національні товариства Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Остаточний відбір робить МКЧХ, який і нагороджує цією медаллю один раз на два роки.