Україні потрібна державна програма з очищення стічних вод

Лідер партії «Зелені» Олександр ПРОГНІМАК закликає владу розробити і прийняти державну програму з очищення стічних вод.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Відповідаючи на питання про те, до яких дій вдається партія для реалізації своїх програмних цілей, О.ПРОГНІМАК сказав, що в даний момент «Зелені» прагнуть звертати увагу на всі екологічні проблеми в Україні.

«Ми звертаємо увагу не тільки суспільства, а й уряду», - наголосив він.

Лідер «Зелених» відзначив, що останнім часом представники партії підготували багато листів, звернень в різні органи влади з різних питань. «Іноді це має результат, іноді – ні», – додав він.

За словами О.ПРОГНІМАКА, зараз партія хоче добитися підготовки й ухвалення найближчим часом державної програми з очищення стічних вод. Він відзначив, що без такої програми неможливо вирішити проблему розповсюдження інфекційних захворювань.

Кажучи про екологічну ситуацію в Києві, лідер «Зелених» відзначив, що на 80% повітря столиці забруднюють вихлопи автомобілів, а 20% – це відходи діяльності теплової генерації. У зв`язку з цим О.ПРОГНІМАК наголосив на необхідності вжиття заходів зі зменшення забруднення навколишнього середовища автомобілями. Серед них він назвав поліпшення контролю за якістю пального, запровадження жорсткіших вимог щодо вихлопів.

Що стосується роботи теплогенеруючих підприємств, О.ПРОНІМАК відзначив необхідність модернізації фільтрів на київських ТЕЦ.