Погода на завтра

13 липня, за прогнозами синоптиків, в Україну очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, гроза. Лише у західних та східних областях опадів не передбачається.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний з переходом в західній половині на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південній частині вночі 19-24°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У Києві та області очікується короткочасний дощ, гроза. Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

12 липня температура води в Чорному морі 20-24°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.