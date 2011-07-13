В Україні відкрито понад 70% пляжів

В Україні працює 678 (72,4%) пляжі: 640 на морському та 38 на річковому узбережжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, всього в поточному оздоровчому сезоні має діяти 936 пляжів та рекреаційних зон в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м. Севастополі, які мають вихід на морське узбережжя, з них 885 морських (94,7%), і 51 річковий, у тому числі й у Києві на р. Дніпро.

Проводиться постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води. Досліджено 511 проб води, з них 359 (70%) проб морської та 152 – річкової. При цьому 3,7% (19) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо. Найбільша кількість невідповідних проб цього тижня взята з річок – 5,9 % із 152 досліджених проб (морська вода – 2,8% із 359).