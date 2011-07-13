Україна нарешті закупить вакцини

Уряд додатково виділив Міністерству охорони здоров’я України 35 млн. 200 тис. грн. на закупівлю вакцин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, використання цих коштів обговорювалось на засіданні Постійної робочої групи з питань профільного супроводу державної закупівлі вакцин, термоіндикаторних карток та обладнання за програмою «Імунопрофілактика населення».

Зокрема, було прийнято рішення закупити на додатково виділені кошти три вакцини, які використовуються для щеплень немовлят, а саме: вакцину для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця; комбіновану вакцину для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, кашлюка, гемофільної інфекції та поліомієліту (інактивована); вакцину для профілактики гепатиту В.