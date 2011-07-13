У таборі біля Севастополя отруїлося 78 дітей та 6 вихователів

З оздоровчого табору «Альбатрос» у с. Любимівка Нахімовського району неподалік Севастополя до інфекційної лікарні міста з ознаками харчового отруєння 12 липня госпіталізовано 84 особи, з них 78 дитини та 6 вихователів. Про це повідомила прес-служба МНС.

За повідомленням прес-служби, оздоровчий табір орендує приватне підприємство «Лоранд ЛТД». На оздоровленні перебуває 293 дитини віком від 8 до 16 років, громадяни Російської Федерації.

«Станом на 7 годину 13 липня перебіг захворювання легкого та середнього ступенів важкості. Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування, залишки яких взято для проведення лабораторних досліджень», – йдеться в повідомленні.

tyzhden.ua