Про що потрібно пам'ятати грибникам

Харчове отруєння в літній період – не такий вже поодинокий випадок. Його можуть викликати немиті овочі і фрукти, кисломолочні продукти, що зіпсувалися. Але найважчі отруєння викликають отруйні гриби, які помилково можна прийняти за їстівні. На початку грибного сезону непогано б пам`ятати про це.

За даними опитування, проведеного ВЦІОМ, "тихе полювання"- улюблене літнє хобі росіян, йому поступається навіть рибалка. Гриби люблять збирати більше 40 відсотків опитаних. У середній смузі Росії грибний сезон тільки починається, а уральським грибникам пощастило – їх здобич з`явилася в лісі ще у середині минулого місяця. Це явище здивувало навіть завзятих грибників. Експерти, втім, вивчили більше 250 видів грибів тільки в Челябінській області. З них лише близько двох десятків видів виявилися їстівними.

Перше правило грибника: не упевнений, що гриб їстівний, не бери його. Проте деколи відрізнити придатні в їжу гриби від поганок дуже складно. Є вже і перші повідомлення про отруєння грибами цього року. Так, в Тарськом районі Омської області від отруєння померла десятирічна дівчинка.

Якщо набрати в рядку інтернет-пошукача фразу "як відрізнити", то запит "як відрізнити їстівний гриб від неїстівного" він видасть дев`ятим в списку. І дійсно, як? Багато грибників пробують свою здобич, що називається, на зуб. Говорять, що отруйний гриб має неприємний, гіркий смак. Але навряд чи можна говорити про високу ефективність такого способу, коли найотруйніший в світі гриб, бліда поганка, смак має нейтральний або навіть солодкуватий. Дорослій людині досить з`їсти половину капелюшка цього гриба - і результат буде смертельним.

І якщо той же мухомор з їстівним грибом ніяк не переплутаєш, то з блідою поганкою все не так просто. Вона дуже схожа на сироїжку – має капелюшок зеленуватого або майже білого кольору, діаметром близько 10 сантиметрів. Іноді недосвідчені грибники плутають її з шампіньйоном. Проте від шампіньйона поганку відрізняють білі пластинки під капелюшком (у шампіньйона вони, залежно від віку гриба, рожеві або чорні), а від сироїжки – не така біла і гладка ніжка.

Білий гриб теж має вельми небезпечних "двійників". Серед них – жовчний гриб. Відрізнити його, втім, легко: це один з тих грибів, неїстівність якого визначається "на зуб". Його м`якоть на зрізі гірчить. Крім того, гриб відрізняє рожевий пористий шар під капелюшком і темний сітчастий малюнок на ніжці. До роду боровиків відноситься так званий сатанинський гриб, він теж дуже отруйний. І його теж можна легко відрізнити від їстівного: біла або жовтувата м`якоть гриба на зрізі помірно синіє або забарвлюється в червоний колір. М`якоть в ніжці у нього червонувата, у старих грибів – з неприємним запахом. Пори під капелюшком гриба оранжеві, карміново-червоні, червоно-оливкові або червоно-бурі, при натисканні також синіють.

Багато грибників вважають безпечними всі гриби, що ростуть на деревах або пнях. Це не так: на пнях цілком можуть рости і несправжні опеньки – точно так, як і їстівні, групами. Від придатних в їжу їх відрізняє відсутність кільця на ніжці. До того ж, несправжні опеньки мають яскраві капелюшки цегляно-червоного або сірчано-жовтого кольору, без лусок. У їстівних осінніх опеньок вони неяскравих тонів — світло-коричневі дрібними коричневыми лусками.

Є гриби неїстівні, але і не отруйні – це, наприклад, несправжня лисичка і перцевий гриб, який легко сплутати з маслюком або моховиком. Від придатних в їжу грибів вони відрізняються яскравішим жовтувато- і оранжево-червоним кольором. Перцевий гриб легко відрізнити і по різкому пекучому смаку м`якоті.

Варто пам`ятати і про умовно їстівні гриби. Вони придатні в їжу тільки при належній кулінарній обробці. До них відносяться декілька видів сморчків, валуй, вовнянка рожева і навіть сіро-рожевий мухомор. У СРСР було прийнято ділення грибів на чотири категорії харчової цінності. Зараз від такого ділення відмовилися.

До речі, згідно тієї класифікації, такий гриб як корбан відносився до четвертої категорії. Корбан досить часто зустрічається в наших лісах, проте процедура його приготування вельми морочлива – ці гриби довго вимочують і кілька разів відварюють. І не дивлячись на те, що симптоми отруєння корбанами виявляються не відразу, а часто і не виявляються зовсім, після 1981 року цей гриб був включений в список отруйних. Отже, збирати умовно їстівні гриби варто лише будучи упевненими в тому, що зможете їх правильно приготувати.

Втім, фахівці закликають не поспішати із заготівлеюою грибів. Перші дари лісу не отруйні, але, як природні санітари, ввібрали всі важкі метали, які накопичилися в землі за рік. Отруєнням це не загрожує, але на нирки і печінку вплине неблаготворно. Збирати гриби експерти радять все ж таки в період з серпня по жовтень. І, звичайно, не варто забувати про обережність, купуючи гриби у торговців з рук.

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