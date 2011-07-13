За фактом масового отруєння у Севастополі порушено кримінальну справу

Прокуратурою міста Севастополя за фактом масового отруєння дітей та дорослих в оздоровчих таборах «Альбатрос» і «Нахімовець» порушена кримінальна справа за ст.137 ч.2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури міста, проведення досудового слідства у справі доручено слідчому управлінню міської міліції. У справі створено слідчо-оперативну групу, складено план досудового слідства, проводяться слідчі дії.

За інформацією прес-служби, 12 липня о 20.55 хв. до прокуратури Севастополя надійшло повідомлення від чергового управління міліції про надходження до міської інфекційної лікарні №8 міста Севастополя 84 осіб з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція», 6 дітей перебувало у важкому стані.

У ході перевірки встановлено, що з дитячого оздоровчого табору «Альбатрос» і з дитячого оздоровчого табору «Нахімовець», розміщених в селищі Любимівка Нахімовського району Севастополя, зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані неповнолітні діти і співробітники. Під час надання медичної допомоги встановлено, що причиною поганого самопочуття є вживання неякісної їжі, приготовленої в харчоблоці зазначених таборів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група прокуратури міста на чолі з в.о. прокурора міста Севастополя Ігорем ПІЛАТОМ та слідчо-оперативна група УМВС України в місті Севастополі, працівники Севастопольської міської СЕС.

У таборах вилучені на експертизу зразки продуктів харчування, кухонне обладнання, документація щодо закупівлі та постачання харчів та інші предмети.

На час проведення перевірки з таборів до лікарні доставлено 84 особи, з них 11 є повнолітніми, 57 осіб малолітніми та 17 осіб неповнолітніми. За наявними даними, всі діти та 8 повнолітніх осіб є громадянами Російської Федерації (мешканці Москви, Єкатеринбурга та Орехово-Зуєво).

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я України, на 8.00 сьогоднішнього ранку кількість госпіталізованих збільшилась і становить 85 осіб (з них 74 дитини, 9 вожатих, 2 супроводжуючих). Попередній діагноз у 70 хворих дітей – харчова токсикоінфекція, з них у 1 дитини – середньої тяжкості, у решти перебіг легкий. У 4 дітей діагноз не підтвердився.

Для роботи на місці спалаху виїхала комісія МОЗ України на чолі з головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головним державним санітарним лікарем України Анатолієм ПОНОМАРЕНКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Нагляд за проведенням досудового слідства здійснюється прокуратурою міста Севастополя, зазначили у прес-службі.