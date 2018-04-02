Україна потребує міжнародної допомоги у подоланні епідемії туберкульозу і СНІДу

Україні належить сумне лідерство за темпами розвитку епідемії ВІЛ / СНІДу і туберкульозу в Європі, а кількість нових випадків інфікування продовжує збільшуватися.

12 липня народний депутат Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва мала зустріч з виконавчим Директором Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Мішелем Казачкіним.

«Ми другі в Європі і п`яті у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції, другі в Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу. Така ситуація - спадщина минулих років, коли у нас не було регулярного постачання протитуберкульозних препаратів і системної роботи в цьому напрямку. Сьогодні питання посилення протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції визначені Президентом України Віктором Януковичем як пріоритетні напрямки діяльності всіх гілок влади на всіх рівнях управління, а не тільки органів охорони здоров`я,» - заявила Бахтєєва.

Мішель Казачкін підкреслив, що Глобальний фонд уважно стежить за реформою охорони здоров`я в Україні та високо оцінює нещодавно прийняті Закони щодо боротьби з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом. Водночас, він висловив стурбованість тим, що реалізовані і нещодавно підписані гранти Глобального фонду (а це понад 500 млн. доларів США) обкладаються 20%-ним ПДВ і 6%-ним митним збором, а також тим, що процедури закупівель медичних препаратів та обладнання за кошти грантів не відповідають вимогам Глобального фонду.

За його словами, для продовження ефективної співпраці Глобального фонду з нашою країною необхідне підписання рамкового договору щодо грантів міжнародної технічної допомоги між урядом України та Глобальним фондом.

Тетяна Бахтєєва запевнила пана Казачкін, що візьме активну участь у підготовці проекту рамкового договору, оскільки в умовах недостатнього фінансування програм по боротьбі з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом, Україні треба докласти максимум зусиль для активізації співпраці з Глобальним фондом та забезпечення максимальної державної підтримки фонду.

«Знаючи суворі вимоги Глобального фонду по контролю, оцінці ефективності, досягнення результатів, Україні вкрай важливо на державному рівні створювати умови для максимально ефективного витрачання наданих фондом грантів», - сказала глава Комітету.

За останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, кількість українців, які живуть з ВІЛ, становить близько 360 тисяч осіб, 88% з них - молоді працездатні люди у віці від 15 до 49 років. Щорічно понад 30 тисяч українців хворіють на туберкульоз, близько 8 тисяч помирають і стають інвалідами внаслідок цієї хвороби.

У Національній доповіді «Цілі розвитку тисячоліття - реальні і досяжні», представленому Віктором Януковичем у вересні 2010 року на Саміті Генеральної Асамблеї ООН, визначено зменшити до 2015 року темпи поширення туберкульозу - на 20%, ВІЛ-інфекції - на 13% порівняно з 2005 роком.

«Така увага на найвищому державному рівні свідчить про відповідальність і готовність України виконати взяті на себе зобов`язання в рамках досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття. Ми неодмінно досягнемо цих результатів, докладаючи всіх зусиль для зміни ситуації в нашій країні. Разом з тим, Україна потребує зовнішньої фінансової допомоги, спрямованої на поліпшення протидії цим проблемам,» - зазначила Бахтеєва.

Нардеп підкреслила: в силу різних причин, протягом останніх років держава не в змозі виділяти достатньої кількості коштів на боротьбу з цими грізними захворюваннями. Щорічно державний бюджет покриває не більше 40-60% від потреби на ці потреби.

«При такому мізерному фінансуванні ми практично всі кошти витрачаємо на лікування вже хворих, а на профілактику, на інформаційну роботу коштів не залишається. Тому наша країна високо оцінює зусилля міжнародних донорських організацій з надання такої допомоги, насамперед, допомогу Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією,» - заявила Бахтєєва.

Парламентарій упевнена: туберкульоз є не тільки причиною значних людських втрат, але й негативно впливає на економічний розвиток країни. Щорічні економічні збитки України від цієї інфекції перевищують 3 млрд. гривень, що майже в 3 рази більше запланованого обсягу фінансування п`ятирічної Загальнодержавної програми по боротьбі з туберкульозом на 2007 - 2011 роки.

Тетяна Бахтєєва подякувала Мішелю Казачкіну за прийняте Правлінням Глобального фонду 15 грудня 2010 рішення про підтримку заявки України «Створення життєздатної системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для груп найвищого ризику та людей, які живуть з ВІЛ, в Україні». Очікуваний бюджет Програми складає 305 млн. доларів США.

У зустрічі брали участь Анатолій Заболотний, директор БФ Ріната Ахметова «Розвиток України», Ніколя Канто - менеджер Глобального фонду в Україні, Володимир Жовтяк - директор Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ та керівник проекту "Зупинимо туберкульоз" фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Тетяна Білик.