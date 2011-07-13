У соцзакладах слід посилити контроль за пожежною безпекою

Уряд вимагає від профільних відомств посилити контроль за пожежною безпекою у соціальних закладах у зв’язку із пожежею у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування інвалідів та одиноких громадян на Рівненщині, внаслідок якої загинуло 16 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Українське суспільство цю подію сприйнято з глибокою скорботою та тривогою», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він наголосив, що уряд створив комісію з розслідування причин цієї трагедії й виділив 7 млн. грн. на ліквідацію наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим та сім’ям загиблих.

А.КЛЮЄВ зазначив, що у зв’язку з цією трагедією уряд і надалі вводитиме більш жорсткі вимоги пожежної безпеки.

А.КЛЮЄВ доручив Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, місцевим органам виконавчої влади посилити контроль за безумовним додержанням правил пожежної безпеки на об’єктах соціального обслуговування населення, у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, а також у місцях проведення масових заходів.

«З метою недопущення виникнення природних та техногенних катастроф необхідно уважно відстежувати стан справ у місцях, де складається пожежо-небезпечна ситуація. Потрібно зробити все, щоб звести до мінімуму можливість повторення таких масштабних лих. Слід вжити вичерпних заходів щодо перевірки на зазначених об’єктах відповідності енергообладнання, електроприладів встановленим вимогам, дотримання норм і правил використання природного газу на побутові потреби, технічного стану електричних мереж, систем протипожежної автоматики, забезпечити безперешкодний допуск представників контролюючих та наглядових органів», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня згоріла будівля Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування інвалідів та одиноких громадян. Під час пожежі загинуло 16 осіб – підопічних центру, до районної лікарні госпіталізовано ще 11 осіб з отруєнням чадним газом та опіками, у тому числі 2 особи - обслуговуючого персоналу.

За фактом неналежного виконання посадовцями вказаного закладу своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу.