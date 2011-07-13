Завтра в Україні - 32°
13:07, 13 липня 2011Країна
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У Криму короткочасні дощі та грози
Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у Криму короткочасні дощі, грози.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°; вдень 27-32°, на Закарпатті та у південних областях місцями 35°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.
У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.
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