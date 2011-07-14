Ліки для українців повинні бути якісними і доступними

Держава зобов`язана забезпечити населення якісними і доступними ліками і навести порядок на фармацевтичному ринку.

Про це на розширеному засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров`я заявила його голова, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва.

«За підсумками 2010 р. обсяг українського фармацевтичного ринку в цінах виробника, склав 22,4 млрд. грн., перевищивши показник за аналогічний період попереднього року на 15,6%. Україна займає четверту позицію серед країн пост-радянського простору за рівнем споживання ліків на душу населення після Росії, Білорусі та Узбекистану. Аналіз цінової ситуації на фармацевтичному ринку, свідчить про те, що ціни як на імпортні, так і на вітчизняні ліки за останнє десятиліття зросли більш, ніж в 3 рази », - сказала Бахтєєва.

Політик повідомила, що за чотири місяці 2011 року обсяг фармацевтичного ринку в цінах виробника досяг 7,6 млрд. грн., Ззільшившись порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 21%.

«Незважаючи на те, що у нас 120 виробників ліків - Україні залишається імпортозалежною державою. Три чверті обсягу всього фармацевтичного ринку як у минулому році, так і в цьому (76%) займають імпортні препарати. Як правило, ціни на них в 3-5 разів вищі за вітчизняні аналоги », - підкреслила Тетяна Бахтєєва.

«Аналіз цінової ситуації на фармацевтичному ринку, проведений нашим Комітетом, свідчить про те, що ціни, як на імпортні, так і на вітчизняні ліки за останнє десятиліття зросли більш, ніж в 3 рази. На жаль, МОЗ при проведенні держзакупівель купує ліки за ще вищими цінами, які нав`язують посередники. Народні депутати - члени нашого Комітету займалися вивченням цього питання, і фактично довели, що ціни на ліки в процесі держзакупівель завищувалися багато разів,» - заявила Бахтєєва.

Народний депутат сказала, що Державна митна служба повинна терміново розглянути і вирішити питання про виділення окремого терміналу для митного оформлення лікарських засобів. Це скоротить час очікування митного оформлення. Крім того, створення в цьому терміналі трьох зон з температурним режимом: 2-8 С, 8-15 º С і 15-25 º С, дозволить забезпечити належні умови зберігання ліків.

«Ми повинні бути впевнені в якості і безпеці кожної таблетки, кожної ампули лікарських засобів, вакцин, що потрапляють на наш ринок,» - підкреслила парламентарій.

Бахтєєва сказала, що на наступній сесії Верховної Ради, очолюваний нею Комітет доб`ється ухвалення законопроекту про повну і тотальну заборону реклами лікарських засобів та біологічно активних добавок, який вже прийнятий у першому читанні.

«У 1 кварталі 2011 року фармацевтичні компанії сумарно інвестували в рекламу ліків на телебаченні, в пресі і на радіо 752 млн грн. Це на 38% більше попереднього року. Цієї суми вистачило б, щоб у повному обсязі профінансувати державні програми по боротьбі з туберкульозом і ВІЛ / СНІДом », - уточнила Бахтєєва.

За її словами, у вересні також буде прийнятий в цілому законопроект № 7146, яким вводиться термін «фальсифіковани1 лікарський засіб» і передбачається кримінальна відповідальність за розповсюдження фальсифікованих ліків.

Також за ініціативи Комітету з питань охорони здоров`я Верховної Ради України в 2010 році державою вперше були виділені кошти для дооснащення лабораторій трьох територіальних інспекцій у найбільш активних з фармацевтичною точки зору регіонах України: Київська, Донецька області та АР Крим. «Виділені кошти - 65 млн. грн. дозволили провести дооснащення цих лабораторій, замінити застаріле обладнання та привести їх матеріально-технічну базу до вимог ВООЗ,» - сказала Бахтєєва.

Нардеп зазначила, що Україна повинна вивчити можливість введення пільгової 10%-ної ставки ПДВ на лікарські препарати, які завозять з-за кордону. А також на необхідності ревізії переліку лікарських засобів, які згідно з постановою Кабміну від 2003р. мають нульову ставку ПДВ. «Мова не йде про повне скасування пільгової ставки ПДВ, а про оптимальну ставку, яка не буде мати великого впливу на ціну, але зробить невигідним її завищення до митного оформлення,» - уточнила Бахтєєва.

Парламентарій упевнена: сьогодні у нас є всі можливості для того, щоб зробити фармацевтичний ринок України цивілізованим. «Це питання знаходиться під постійним контролем Президента України Віктора Януковича і над його рішенням повинні працювати не тільки структури охорони здоров`я, а й митні, податкові та правоохоронні органи,» - підсумувала Тетяна Бахтєєва.