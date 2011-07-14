Центри екстреної медичної допомоги - пріоритет реформ у галузі

Міністерство охорони здоров’я називає одним із першочергових завдань реформування галузі створення центрів екстреної медичної допомоги, які мають бути побудовані за принципом єдиного медичного простору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ з посиланням на міністра Олександра АНІЩЕНКА.

«Ми маємо створити єдину систему екстреної медичної допомоги – центри екстреної медичної допомоги, додаткові пункти базування швидкої допомоги – щоб згодом досягти європейських стандартів надання допомоги. Але головне не тільки, щоб швидка допомога приїздила вчасно, а й щоб вона була оснащена усім необхідним обладнанням та медикаментами, щоб рятувати життя людини», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Він зазначив, що уряд виділив на закупівлю реанімобілів та машин швидкої допомоги для пілотних регіонів 200 млн. грн., і МОЗ розраховує потребу додаткових коштів на оснащення екстреної медичної допомоги у всіх регіонах України.

«Головне завдання змін у галузі охорони здоров’я – поліпшення якості і доступності медичної допомоги для пацієнта та покращення умов праці, у тому числі забезпечення необхідним обладнанням і ліками, медичних працівників», – підкреслив міністр.

За словами О.АНІЩЕНКА, реалізація пілотних проектів щодо реформування системи охорони здоров’я у відповідності до нещодавно прийнятого Верховною Радою Закону «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» передбачає структурно-організаційний розподіл первинної, вторинної та третинної медичної допомоги.

Як зазначив міністр, саме розвиток первинної медичної допомоги є на сьогодні пріоритетом у розвитку галузі.

«До кінця року ми маємо у пілотних регіонах створити центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і з початку 2012 року перейти на новий механізм фінансування. Але створення центрів ПМСД має проходити не формально, а таки чином, щоб медична допомога стала ближче до пацієнта і він відчув покращення», - додав він.