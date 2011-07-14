Головного державного санітарного лікаря Севастополя звільнено з посади - МОЗ

Наказом Державної санітарно-епідеміологічної служби України звільнено головного державного санітарного лікаря Севастополя Володимира ТАРАСОВА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що головний державний санітарний лікар Севастополя буде звільнений у зв`язку з масовою госпіталізацією дітей з харчовим отруєнням.

За словами міністра, рішення про звільнення санлікаря Севастополя ухвалене за підсумками роботи головного санітарного лікаря України Анатолія ПОНОМАРЕНКА. «Це його міра відповідальності і, найголовніше, - його рішення. А я йому ухвалити рішення допоможу, яке вже чітке, і не обговорюється», - підкреслив О.АНІЩЕНКО.