Якщо в оздоровчих таборах виявлятимуть санітарно-епідемічні порушення, їх закриватимуть - міністр охорони здоров`я

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО наполягає на закритті оздоровчих об`єктів, якщо на них будуть виявлені порушення санітарно-епідемічних норм.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами О.АНІЩЕНКА, в міністерстві відбулася позапланова селекторна нарада з начальниками управлінь охорони здоров`я і головними санітарними лікарями регіонів з питань медико-санітарного забезпечення в дитячих оздоровчих закладах.

«Всім було сказано про одну просту річ: якщо є порушення – закривати. Мені розповідали про те, яку кількість перевірок провела санітарно-епідеміологічна служба на об`єктах оздоровлення. Але для тієї дитини, що захворіла, не має значення скільки було перевірок – 28 тисяч або лише 30. Перед системою охорони здоров`я, і особливо перед санепідслужбою, поставлені жорсткі умови: ми нікому не повинні йти на зустріч. Для нас головний орієнтир – здоров`я дитини, людини», - сказав міністр.

Він підкреслив: якщо у процесі роботи або на момент відкриття оздоровчого закладу СЕС знайшла порушення, що не дозволяють організувати якісний відпочинок, то потрібно такий заклад закривати. «Діти отримують отруєння, в основному, з їжею. Це - головне небезпечне місце... Вже краще дитина не закінчить відпочинок і виїде додому, ніж повернеться хворою. На дитячому відпочинку практично скрізь надають ті чи інші послуги приватні фірми. Це нормально. Окрім одного – якщо люди почали заробляти на відпочинку і, в першу чергу, дітей, – робіть так, як прописано, щоб дитина не захворіла», - заявив О.АНІЩЕНКО.

«Захворіла дитина не від того, що санітарна служба погано перевірила (буває й так), але від того, що розпорядження з дотримання санітарно-епідемічного режиму, норм організації харчування, які залишила санітарна служба, не виконуються», – додав міністр.