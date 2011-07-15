На півдні та сході України - високий рівень пожежної небезпеки

Укргідрометцентр попереджає про високий рівень пожежної небезпеки на півдні та сході України.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, завтра, 16 липня, на заході України, у Житомирській області та в Криму очікуються грози, в окремих районах західних областей пройдуть сильні зливи, град та шквали 19-24 м/с.

16-18 липня в Україні, крім західних, Вінницької та більшості північних областей, переважатиме висока (4 класу), у південній частині, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.