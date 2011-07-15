У 26% закладах дитячого відпочинку порушено санітарні норми

Державна санітарно-епідеміологічна служба України виявила порушення санітарного законодавства у 26% дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається у повідомленні, на виконання доручення міністра охорони здоров`я України Олександра АНІЩЕНКА СЕС перевірено 171 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. У 45 з них виявлено порушення санітарного законодавства, що становить 26% від загальної кількості перевірених закладів.

За виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто 37 посадових осіб закладів оздоровлення та відпочинку. Від роботи було відсторонено 15 осіб, які не пройшли профілактичний медичний огляд.

Головним державним санітарним лікарем Севастополя тимчасово припинено функціонування чотирьох оздоровчих закладів, зокрема літніх оздоровчих таборів "Нахімовець", "Прибой", "Альбатрос" та наметового містечка "Вавилов Сад".

У Житомирській області тимчасово припинено функціонування оздоровчого табору "Чайка" у Андрушівському районі.

Фахівцями СЕС перевірено 69 підприємств з виробництва та постачання продуктів харчування, з яких на 13-ти виявлено порушення санітарного законодавства, у зв`язку з чим 14 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а 9 осіб відсторонено від роботи за не проходження профілактичних медичних оглядів.

Головним державним санітарним лікарем Севастополя винесено постанову про тимчасове припинення функціонування підприємства-постачальника ТОВ "Лондон Крим" через порушення вимог санітарного законодавства під час транспортуванні харчових продуктів.

Як повідомляв УНІАН, упродовж липня 2011 року зареєстровано масові харчові отруєння дітей під час оздоровлення та відпочинку. Зокрема, із дитячого оздоровчого табору «Альбатрос» у м. Севастополя з гострою кишковою інфекцією до лікарні потрапило 77 дітей і 9 вожатих, зі спортивного табору «Колос» у Чернігівській області - 21 дитина. До Запорізької обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 18 дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі «Салют».

За фактами масового отруєння дітей прокурорами Запорізької, Чернігівської областей та м. Севастополя порушено кримінальні справи.