СЕС закриває дитячі заклади оздоровлення

Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я України через порушення санітарного законодавства призупинила експлуатацію 14 закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Головними державними санітарними лікарями територій призупинено експлуатацію 5 літніх оздоровчих таборів «Альбатрос», «Ласпі», «Нахімовець», «Горний», «Прибой», наметове містечко «Вавілов сад» у м. Севастополь, літнього оздоровчого табору «Чайка» у Житомирській області, 4 літніх оздоровчих таборів у Дніпропетровській області, базу відпочинку «Каскад» в Одеській області. Крім того, заборонено купання дітей в заміському оздоровчому таборі «Космос» в Сумській області.

Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України за період з 14 по 16 липня перевірено 610 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у 162-х з них виявлено порушення санітарного законодавства, що становить 26,5% від загальної кількості перевірених закладів.

За виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто 176 посадових осіб закладів оздоровлення та відпочинку. Від роботи відсторонено 62 працівника, які не пройшли профілактичний медичний огляд.

Фахівцями СЕС перевірено 299 підприємств з виробництва та постачання продуктів харчування, з яких на 57 виявлені порушення санітарного законодавства, у зв`язку з чим 58 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а 38 осіб відсторонено від роботи за непроходження профілактичних медичних оглядів.

У Севастополі призупинено функціонування підприємств-постачальників ТОВ "Лондон Крим" та ТОВ "Байт-Крим" через порушення вимог санітарного законодавства під час транспортування та зберігання харчів.