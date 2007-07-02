У лікарні Канева з з діагнозом “сальмонельоз” перебувають 74 особи

1 липня до інфекційного відділення Канівської міської лікарні з попереднім діагнозом “сальмонельоз” госпіталізовано ще трьох осіб, які 27 червня обідали в їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська" ВАТ "Миронівський хлібопродукт".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього у той день обідало близько 500 працівників птахофабрики.

Станом на 7.00 понеділка на лікуванні перебувають 74 особи. Перебіг хвороби - середнього ступеня важкості.