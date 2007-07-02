В Англії заборонено курити у закритих громадських приміщеннях

В Англії з 1-го липня заборонено курити у закритих громадських приміщеннях. Вона стала останньою країною Об`єднаного Королівства, яка обмежила своїх курців, передає “5-й канал”.

У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії вже діють обмеження. Тепер англійцям дозволено курити лише вдома та просто неба. Заборона діятиме навіть на роботі – там ліквідують місця для куріння і проситимуть працівників робити це десь на повітрі.

Порушники платитимуть чималий штраф – від ста до п`яти тисяч доларів. Мета нововведення – зберегти здоров`я пасивних курців.

Англійців закликають дотримуватися нових правил – з рекламних плакатів на громадському транспорті, з екранів телевізорів, в інтернеті та на радіо.

Заборонивши паління у своїх пабах, Англія пішла на значний ризик, адже велику частину бюджету становлять прибутки від туризму. Гостей туманного Альбіону приваблюють численні паби, у яких можна згаяти час за келихом пива та сигаретою.