Італійські учені створили пігулку, що позбавляє від відчуття голоду

Італійські учені створили пігулку для боротьби з переїданням, здатну розширюватися в шлунку, викликаючи відчуття насичення. За словами розробників, одноразовий прийом нового препарату позбавляє від відчуття голоду на декілька годин, передає Лента.ру.

До складу ліків, які необхідно приймати за півгодини до їжі, рясно запиваючи водою, входить органічний полімер, який активно адсорбує рідину, утворюючи при цьому гелевидну субстанцію. Пігулка вагою в один грам може утворити до 1000 мілілітрів гелю, який поволі розчиняється під дією шлункового соку, і виводиться з організму, не всмоктуючись в кишечнику.

Ідея використовувати полімер в медичних цілях з`явилася випадково, спочатку ж на його основі планувалося створити нове покоління дитячих підгузків з підвищеною всмоктуваністю.

На думку творця нових ліків професора Луїджі АМБРОЗІО, його регулярне використання приводить до того ж ефекту, що і операція по скороченню шлунку, проте із значно меншим ризиком і витратами.

На даний час препарат, який ще не одержав офіційної назви, випробуваний 20 добровольцями. За їхніми відгуками, одна пігулка викликає стійке відчуття насичення, яке продовжується близько 6 годин.

Деякі незалежні експерти вважають, що запропонований італійськими колегами спосіб боротьби з ожирінням може виявитися небезпечним для пацієнтів. На даний час розробники готуються до другого етапу клінічних випробувань препарату, в ході яких планується оцінити його ефективність, а також можливі побічні ефекти. У дослідженні візьмуть участь 90 добровольців, що страждають на ожиріння.

Випробування планується завершити в жовтні 2007 року. У разі їх успіху, препарат може з`явитися у продажу вже в травні наступного року.