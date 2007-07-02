У Дніпропетровську відкриється денний стаціонар для ВІЛ-інфікованих дітей

У Дніпропетровську в липні 2007 року відкриється центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це ухвалено на сесії Дніпропетровської міської ради.

У денному стаціонарі ВІЛ-інфіковані діти та молодь матимуть змогу проводити по 6 годин на добу, отримуючи психологічну, медичну, соціально-побутову та юридичну підтримку.

За рішенням міськради, до центру дітей прийматимуть за заявами батьків. Заборонено перебування в закладі ВІЛ-позитивних дітей із загостренням хвороби чи хронічним захворюванням.

Денний стаціонар фінансуватиметься з міського бюджету Дніпропетровська на інших джерел.

Станом на 1 травня 2007 року на Дніпропетровщині було зареєстровано понад 19 тисяч ВІЛ-інфікованих людей.