В Україні продовжують закривати дитячі заклади оздоровлення

Головними державними санітарними лікарями ряду регіонів України призупинено експлуатацію 6 закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні зазначається, що призупинено експлуатацію лікувально-оздоровчого комплексу "Верховина" (Івано-Франківська область); оздоровчих закладів для дітей: "Лісова Казка", "Переяславський" (Київська область); "Добрий Самарянин", "Юний романтик" (Одеська область); "Веселка" (Чернігівська область).

Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ протягом 18 липня було перевірено 254 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. У 61 з них виявлено порушення санітарного законодавства (24% від загальної кількості перевірених закладів).

За виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 69 посадові особи закладів оздоровлення і відпочинку. Від роботи відсторонено 32 працівника, які не пройшли профілактичний медичний огляд.

У Кіровоградській області головним державним санітарним лікарем Петрівської районної санітарно-епідеміологічної станції заборонено експлуатацію дитячого оздоровчого табору "Церква Божа" (Апостолове).

Фахівцями Держсанепідслужби перевірено 116 підприємств з виробництва та постачання продуктів харчування, з яких на 29 виявлено порушення санітарного законодавства, у зв`язку з чим 31 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Від роботи відсторонено 25 працівників, які не пройшли профілактичний медичний огляд.