Жаби допоможуть лікувати пухлини мозку
10:32, 02 липня 2007Країна
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Для лікування різних форм раку...
Синтетична похідна на основі знайденої у жаб’ячій яйцеклітині молекули, може використовуватися для лікування ракової пухлини мозку.
Амфіназа - версія молекули, ізольованої з яйцеклітин північної леопардової жаби (Rana pipiens).
Британські та американські вчені з’ясували, що молекула зв’язується з характерними для поверхні ракових клітин полісахаридами, проникає усередину і руйнує їх.
Молекула може використовуватися для лікування різних форм раку, але найбільш ефективно може застосовуватися для лікування пухлини мозку, яку дуже складно видалити шляхом оперативного втручання або хіміотерапії.
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