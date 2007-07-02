Жаби допоможуть лікувати пухлини мозку

Синтетична похідна на основі знайденої у жаб’ячій яйцеклітині молекули, може використовуватися для лікування ракової пухлини мозку.

Амфіназа - версія молекули, ізольованої з яйцеклітин північної леопардової жаби (Rana pipiens).

Британські та американські вчені з’ясували, що молекула зв’язується з характерними для поверхні ракових клітин полісахаридами, проникає усередину і руйнує їх.

Молекула може використовуватися для лікування різних форм раку, але найбільш ефективно може застосовуватися для лікування пухлини мозку, яку дуже складно видалити шляхом оперативного втручання або хіміотерапії.

MIGnews.com