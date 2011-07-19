В Україні з’являться підручники для дітей із синдромом Дауна

Перші 500 підручників для дітей із синдромом Дауна, які допоможуть їм навчитися вимовляти слова, складати речення та читати тексти, будуть готові упродовж місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Всеукраїнської благодійної організації “Даун синдром” Сергій КУР’ЯНОВ сьогодні на брифінгу під час запуску друку партії підручників у видавництві «Вістка».

«Підручники отримають сім’ї з дітьми, що мають синдром Дауна, педагоги, які працюють з такими дітьми, а також прийомні будинки. Але це ще пілотний проект, - сказав C.КУР’ЯНОВ. – Незабаром на сайті нашої організації з’явиться електронна версія посібника, яка буде доступна кожному безкоштовно».

Він також додав, що у вересні пройде серія тренінгів для батьків, що мають дітей із синдромом Дауна.

Програму підручників розробила міжнародна організація Down Syndrom Education International. Ефективність програми така, що 8 із 10 дітей з синдромом Дауна, які її пройшли, можуть читати та переказувати тексти на рівні середньостатистичного школяра. Кошти на створення української версії зібрали під час благодійної акції «Срібна монетка», яка проходила упродовж 2 місяців на території всієї України.

За статистикою, в Україні щороку народжується близько 400 дітей із синдромом Дауна. За умови належної освіти, психологічної та медичної підтримки, вони можуть вирости повноцінними членами суспільства.