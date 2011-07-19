На перших тендерах щодо закупівлі ліків зекономили 14 млн. грн

На перших тендерних торгах щодо закупівлі ліків було зекономлено 14 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

Було зазначено, що МОЗ почало проводити тендерні закупівлі, які дозволяють значно зекономити бюджетні кошти – ціни за багатьма позиціями знижено у 1,5 рази.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я, голови Комітету з конкурсних торгів МОЗ України Раїси МОІСЕЄНКО, зекономлено на 16% більше коштів, ніж очікувалося.

«Ми робимо торги прозоро. Головна мета міністерства одна - ми маємо здешевити лікарські засоби, які закуповуються централізовано, бо це великі обсяги лікарських засобів. Ми повинні закуповувати якісні лікарські засоби і забезпечити якомога більшу кількість пацієнтів медикаментами, які закуповуються централізовано МОЗ», - наголосила Р.МОІСЕЄНКО.

Вона підкреслила, що МОЗ увійшло «у повний ритмічний режим планування і проведення процедур тендерних закупівель». «Ми залучаємо до проведення процедури закупівлі, переліку, оцінки лікарських засобів значну кількість практичних лікарів Це надзвичайно важливо. Ми також усунули від впливу - абсолютно чіткого - керівників великих інститутських установ… Так відбулося при закупці ліків від туберкульозу, так ми працюємо по всім напрямкам – онкологія, СНІД та іншим», - сказала заступник міністра.

На прес-конференції було зазначено, що тендерні закупівлі проводитимуться насамперед за тими програмами, де залишки ліків – критичні, позаяк у деяких регіонах є значні залишки лікарських засобів, зокрема, по програмам лікування ВІЛ/СНІДу – 70%, репродуктивне здоров’я – понад 58%.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я України, заступник голови Комітету з конкурсних торгів МОЗ Галина КАЛІШЕНКО звернула увагу на те, що при проведенні тендерних закупівель МОЗ зіткнулося з фактом змови.

«По деяким позиціям є змова основних постачальників лікарських засобів: вони або взагалі не з’являються на торги, або надають явно завищену ціну. Порядок ціноутворення дуже болюче питання… Тому у вересні місяці МОЗ презентує наше нове бачення процедур закупівлі», - наголосила Г.КАЛІШЕНКО.

Водночас вона заявила, що стовідсоткового забезпечення ліками пацієнтів, які потребують лікування за державними програмами, не очікується.

«На превеликий жаль, ні у попередні роки, ні у цьому році МОЗ не зможе гарантувати повного забезпечення лікарськими засобами. Хоча цього року охоплення медикаментами утричі більше, ніж у попередні роки. Зокрема, вперше (за роки незалежності країни) потреба хворих на туберкульоз першого ряду буде задоволена на 100%», - зазначила Р.МОІСЕЄНКО.