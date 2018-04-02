Масові отруєння дітей в Україні: діагноз – корупція

В Україні закріпилася погана традиція – масові дитячі отруєння. У розпал літнього сезону, замість оздоровлення, малюки з таборів потрапляють на лікарняні ліжка. Чому відпочинок дитини перетворюється на боротьбу з інфекціями і куди дивляться всі ці санепідемстанції, виписуючи дозволи на відкриття дитячих оздоровчих закладів?

Тривожна карта дитячих отруєнь

У сумному рейтингу наймасовіших дитячих отруєнь цього року лідирує Севастополь. 12 і 13 липня 74 дитини з сусідньої Росії, що відпочивали в таборах “Альбатрос” і “Нахімовець”, потрапили до лікарні з діагнозом харчове отруєння. Причиною отруєння став стафілокок, виявлений у чотирьох співробітників харчоблоку й у технологічному обладнанні.

10 липня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізували 21 дитину – школярі відпочивали в спортивно-оздоровчому таборі «Колос» у селі Бігач Менського району.

7 липня у дітей в ДОТ “Салют” у Приморському районі Запорізької області з`явилися симптоми гострої кишкової інфекції. Юних відпочивальників відправили до центральної районної лікарні. Причина отруєння – повна антисанітарія в харчоблоці й недотримання правил особистої гігієни його працівниками.

3 червня 16 дітей із селища Гранітне Малинського району на Житомирщині потрапили до лікарні з ознаками отруєння. Усім стало зле після обіду в шкільній їдальні. Носіями інфекції були робітники харчоблоку школи.

У період із 20 по 23 квітня в Сумах було госпіталізовано 24 учні школи №6 із симптомами гострого харчового отруєння. Вони отруїлися, поївши салату та вареної ковбаси в шкільній їдальні, а носіями збудника виявилися двоє працівників харчоблоку та прибиральниця навчального закладу.

У травні 12 малюків з дитсадка №140 в Одесі внаслідок отруєння потрапили в лікарню з діагнозом гострий гастроентероколіт.

З 4 по 8 квітня серед дітей, які отримували харчування з дитячої молочної кухні Центральної міської клінічної лікарні №1 Донецька, було зареєстровано 60 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Згодом у продуктах молочної кухні виявили стафілокок.

На Львівщині у березні від харчового отруєння потерпали і школярі, і дошкільнята. 18–19 березня до інфекційного відділення Золочівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гострий ентероколіт було госпіталізовано шестеро дітей, які відвідували дитячий садок №7 у м. Золочеві. А 16–18 березня до Стрийської центральної міської лікарні з харчовою токсикоінфекцією потрапили шестеро учнів місцевої середньої школи №2.

Ще 10 юних українців отруїлися під час відпочинку в Міжнародному дитячому таборі “Друзі” в Болгарії. За попередніми даними, отруєння виникло через незадовільний стан питної води.

І така ситуація повторюється з року в рік.

Звісно, високопосадовці не могли не зреагувати на масові отруєння серед дітей. Після випадку в Севастополі перший віце-прем’єр-міністр Андрій Клюєв на Кабміні розпікав міністра охорони здоров’я Олександра Аніщенка й роботу його відомства в цілому.

«Хочу наголосити на тому, що МОЗ вкотре не спрацювало на випередження. Це викликає велике занепокоєння, оскільки недієвість нинішньої системи наводить на думку, що цей випадок з отруєнням дітей може бути не останнім», – заявив перший віце-прем’єр.

Після публічної вичитки пан Аніщенко відразу звільнив головного державного санітарного лікаря Севастополя.

«Захворіла дитина не від того, що санітарна служба погано перевірила (буває й так), але від того, що розпорядження з дотримання санітарно-епідемічного режиму, норм організації харчування, які залишила санітарна служба, не виконуються», – згодом заявив на прес-конференції в УНІАН міністр.

Він також зазначив: якщо в процесі роботи або на момент відкриття оздоровчого закладу СЕС знайшла порушення, що не дозволяють організувати якісний відпочинок, то потрібно такий заклад закривати. «Діти отримують отруєння в основному з їжею. Це – головне небезпечне місце... Уже краще дитина не закінчить відпочинок і виїде додому, ніж повернеться хворою», – заявив чиновник системи охорони здоров’я країни.

А чи не краще, щоб дитина взагалі не їхала на такий відпочинок, де є ризик отруїтися? І чи потрібні Україні оці СЕСи, які взагалі невідомо чим займаються? Точніше, підприємцям добре відомо – чим, але яке це має відношення до санітарних норм і епідемій?

Навіщо нам СЕС?

Після низки отруєнь представники санстанцій у свинячий голос кинулися перевіряти табори. І виявилося, що з 610 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку санітарне законодавство порушують 162, тобто кожен четвертий. У чверті дитячих таборів в Україні відпочивати небезпечно, що вже казати про оздоровлення.

Найцікавіше, що вони й далі продовжують роботу. Адже після перевірки “призупинено експлуатацію” тільки 14 дитячих оздоровниць.

До адміністративної відповідальності, звісно, притягнули посадових осіб, відсторонили деяких працівників, які не пройшли профілактичний медогляд. Треба ж рапортувати, що винних знайдено й покарано.

Офіційно жоден табір не відкриють без дозволу СЕС. І якось важко уявити, що на початку літнього сезону табори і бази відпочинку мали зразкові умови, а буквально за місяць перетворилися на розсадник інфекцій і антисанітарії.

Якщо йти за логікою пана міністра, то СЕС до отруєнь непричетні. А винуваті ті, хто їх приписи на виконує. А який сенс у тих приписах, якщо на них не звертають уваги, і заклад працює надалі? Приміром, у тому самому “Салюті” Запорізька обласна санепідемстанція 6 липня під час планової перевірки виявила порушення в роботі харчоблоку. На завідувачку їдальні й комірника склали протоколи. На тому все й скінчилося. А вже наступного дня, 7 липня, у вихованців табору з’явилися симптоми гострої кишкової інфекції...

До речі, кількість постраждалих внаслідок цього отруєння в МОЗ занизили. Принаймні в прокуратурі, яка теж взялася перевіряти безпеку дитячого відпочинку та оздоровлення за дорученням генпрокурора Віктора Пшонки, встановили, що симптоми захворювання мали місце в набагато більшої кількості дітей, ніж повідомлялося раніше.

«8 липня в прокуратуру Приморського району надійшло повідомлення районної санепідемстанції про групове захворювання кишковою інфекцією вихованців місцевої оздоровчої установи «Салют». Протягом двох діб симптоми хвороби були виявлені в 40 дітей, 18 з яких були доставлені в районну лікарню», – зазначили в прес-службі.

До того ж, за даними прокуратури, суттєві порушення санітарних та епідеміологічних норм виявляються майже в кожному другому оздоровчому закладі (що вдвічі перевищує дані СЕС!). Не забезпечено належний контроль за якістю харчування, термінами зберігання продуктів, не дотримуються санітарно-гігієнічні й технологічні правила при організації процесу приготування їжі.

А ДП «Санаторій «Дніпровський» у Дніпропетровської області та ДОТ «Леб’яжий» у Криму взагалі були відкриті без дозволів СЕС.

Куди дивилася місцева влада?

Утім, чиновникам у регіонах не до дозволів СЕС, їхнє завдання – відрапортувати перед вищим керівництвом, як багато малюків вони оздоровили і, головне – скільки бюджетних мільйонів на це “освоїли”.

Заступник голови правління Ради підприємців Дарницького району Києва, адвокат Вікторія Мундирова заявляє, що нинішнє керівництво СЕС у регіонах зайняте «збором баришів» з підприємців, тоді як питання забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки їх просто не цікавлять.

“Я вважаю абсолютно правильним звільнення головлікаря СЕС у Севастополі через масове отруєння дітей: саме СЕС зобов’язана стежити за дотриманням санітарних норм і запобігати катастрофічній ситуації, - сказала вона. - Водночас мені не зрозуміло, чому досі не зазнав відповідного покарання головлікар Чернігівською СЕС. Не той масштаб отруєння чи якісь інші причини?”

За словами Мундирової, «СЕСи зайняті збором грошей, а не санбезпекою».

“Це не епідемія отруєнь, це епідемія корупції в СЕСах, яка загрожує здоров’ю наших дітей”, – заявила вона.

Адвокат переконана, що питання реформування санепідслужби давно перезріло. І масові отруєння дітей у літніх таборах – це лише вершина айсбергу.

– Сама по собі СЕС у сьогоднішньому вигляді – це атавізм, що залишився з радянських часів. Але питання ліквідації цієї служби неоднозначне, оскільки ми вже мали гіркий досвід ліквідації ДАІ. І в результаті країна, а особливо місто Київ, були паралізовані, доки не відновили службу. Мені здається, що в таких ситуаціях мають прийматися миттєві кадрові рішення. І коли кожен обласний керівник служби знатиме, що відповість за халатність своєю посадою, а іноді й свободою, тільки тоді питання санітарно-епідеміологічної безпеки нації будуть на першому місці.

Звісно, критикувати СЕС будь-який чиновник чи політик сьогодні навряд чи наважиться. Адже переважна більшість має свій бізнес, у якому без дозволу СЕС – і ні туди, і ні сюди. А зайвих перевірок і клопоту на свою голову ніхто не хоче.

Один із власників баз відпочинку в Криму й на Херсонщині погодився анонімно розповісти нам, як відбувається процедура видачі дозволів СЕС.

“Я щороку стикаюся з цією службою. Платити треба багато. Тільки офіційно база відпочинку, розрахована десь на 200 осіб, площею 2 га має заплатити понад 12 тисяч гривень. А неофіційно, тобто у вигляді хабара – вже залежить від них, скільки вони “вициганять”. Чи напишуть 100 тисяч зауважень чи 100… СЕС не приносять ніякої користі. Дозволи купуються без проблем. Дав хабар – і з усіма жахливими умовами і брудом бази відпочинку відкривають. Стандарти ніхто не перевіряє. 4 тисячі гривень заплати – і отримаєш папірець, що в їдальні відповідає стандартам. Нікого не цікавить, що буде потім: чи хтось отруїться, чи ні… Без хабара неможливо. Усе будуть затягувати, до всього будуть прискіпуватися: то стінки треба по-іншому побілити, то в іншій послідовності холодильники поставити. Знайдуть тисячі варіантів”.

Батькам радять судитися

Хто має нести відповідальність за те, що діти труяться в таборах? Чи хтось компенсуватиме моральні й матеріальні збитки? Адже після такого відпочинку з отруєнням дитину потрібно щонайменше пару тижнів правді оздоровлювати за чималі кошти. З цими питаннями ми звернулися до Вікторії Мундирової.

Як розповідає адвокат, стаття 48 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», визначає, що “підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов`язані відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів, установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати лікувально-профілактичних закладів на подання медичної допомоги потерпілим. У разі відмови від добровільної компенсації витрат або відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку”.

– Якщо замислитися над змістом цієї статті, виникає думка, що винними в порушенні санітарного законодавства, а отже, в отруєнні, можуть бути тільки підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, тобто в переліку винних апріорі немає установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби, – розповідає Вікторія Мундирова. – Такий висновок можна зробити, оскільки вищеназвані суб’єкти мають компенсувати витрати, понесенні на проведення санітарних та епідеміологічних заходів боротьби з наслідками отруєння, саме установам СЕС. А як щодо відповідальності за бездіяльність державної епідеміологічної служби?..

Юрист наголошує, що ККУ передбачає кримінальну відповідальність “за порушення правил та норм, установлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними”.

– Отже, батькам, якщо їхня дитина отруїлася в таборі, необхідно обов’язково ініціювати порушення кримінальної справи (оскільки йдеться про масове отруєння дітей, це зробити неважко) для встановлення винної особи, і, керуючись статтею 28 КПК України, пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою, – резюмує адвокат.

...У країнах Європи масове отруєння дітей – річ взагалі нечувана. Очевидно, що цей показник прямо залежить від корумпованості держави – у цьому випадку – служб, які відповідають за дотримання санітарних норм.

Анна Ященко

Фото УНІАН