Азаров - міністру МОЗ: повідривайте голови, бо інакше платитимете своєю

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ вирішити проблему з постачанням вакцин для хворих на гемофілію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, М.АЗАРОВ послався на сюжет у випуску новин одного з телеканалів і публікацію в одній з газет про нестачу ліків для хворих на гемофілію.

«Уряд не може проходити повз такі повідомлення у засобах масової інформації. Якщо це правда, повідривайте голови у тих, хто це допустив, Олександре Володимировичу, бо інакше своєю головою платитимете. Я Вам даю місяць на це, якщо це правда. Якщо це неправда, то зберіть прес-конференцію і, будь ласка, проінформуйте спільноту», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до О.АНІЩЕНКА.

Прем’єр наголосив, що держава виділила необхідні кошти, і тому завдання Міністерства охорони здоров’я – «щоб не було ситуації з нестачею ліків».

М.АЗАРОВ заявив, що комісія Контрольно-ревізійного управління і Секретаріату Кабінету міністрів перевірить цю ситуацію.