Післяракове безпліддя ”можна вилікувати”

Ізраїльським вченим вдалося успішно відібрати зразки яйцеклітин у п’ятирічних дівчаток, що були хворі раком, виростити їх і заморозити для подальшого запліднення у майбутньому.

Клітини, відібрані вченими, були штучно доведені до стану зрілості, а потім заморожені. За заявами фахівців, такі досліди, можливо, дозволять мати дітей тим жінкам, що у дитинстві перенесли рак і через хіміотерапію стали безплідними.

Один з авторів проведеного дослідження Аріель Ревел говорить, що стовідсоткової впевненості в успіху наразі немає, оскільки експеримент не доведений до кінця, однак учений сподівається, що юні пацієнтки, коли виростуть, зможуть завагітніти за допомогою штучного запліднення.

"Поки ми не розморозили жодної яйцеклітини, тому ми не знаємо, чи призведе це до вагітності, - говорить Ревел. - Але на цей час результати дають нам надію, зокрема те, наскільки молодими є пацієнти, у яких ми змогли взяти клітини".

Варто зазначити, що раніше експерти побоювалися, що здатні до запліднення яйцеклітини неможливо витягти в дівчаток, які не досягли полової зрілості.

BBCrussian.com