Українка виборола дві золоті медалі серед спортсменів з вадами слуху
14:05, 20 липня 2011Країна
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На Чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Спортсменка з Херсона, заслужений майстер спорту України Наталя УРСУЛЕНКО виборола дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, чемпіонат проходив у Туреччині 9-17 липня.
Н.УРСУЛЕНКО перемогла у метанні диску та штовханні ядра.
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