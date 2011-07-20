Українка виборола дві золоті медалі серед спортсменів з вадами слуху

Спортсменка з Херсона, заслужений майстер спорту України Наталя УРСУЛЕНКО виборола дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, чемпіонат проходив у Туреччині 9-17 липня.

Н.УРСУЛЕНКО перемогла у метанні диску та штовханні ядра.