У цьому столітті куріння може вбити 1 мільярд осіб

За твердженням експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у цьому сторіччі 1 мільярд осіб помре від хвороб, пов’язаних із курінням, якщо уряди багатих та бідних країн всерйоз не займуться боротьбою з цією небезпечною звичкою.

"Тютюн - це продукт із дефектом. Він вбиває половину своїх покупців", - почав свій виступ на конференції, присвяченій виробленню всесвітньої програми боротьби з тютюновою залежністю, голова програми-ініціативи ВОЗ Свобода від тютюну Дуглас Бетчер. "Від нього щорічно помирають 4,5 мільйони осіб, і половина цих смертей припадає на країни, що розвиваються,".

Через зростаючу кількість курців серед підлітків у країнах, що розвиваються, через 20 років кількість смертей досягне 8,3 млн на рік, додав Дуглас Бетчер.

За твердженням голови програми-ініціативи, якщо уряди почнуть вживати таких заходів, як, наприклад, інтенсивне оподатковування, заборона реклами сигарет і введення повної заборони на куріння в офісах і громадських місцях, кількість курців може скоротитися вдвічі до 2050 року.

"Цій епідемії цілком можна запобігти", - сказав Бетчер, посилаючись на досвід Сінгапуру, Австралії та Тайланда, де завдяки застосуванню урядових заходів люди кидали курити.

"Якщо ми це зробимо, то до 2050 зможемо врятувати 200 мільйонів життів".

Представники 147 країн беруть участь у тижневій конференції, що проходить у Бангкоку, результатом якої повинне стати прийняття законів, що забороняють рекламу тютюнових виробів під час важливих подій, таких як Формула 1, а також законів, спрямованих на боротьбу з контрабандою сигарет.

За даними асоціації, що поєднує сотні анти-табачних організацій по всьому світу, контрабанда сигарет у 2006 році склала близько 600 мільярдів штук, що еквівалентно 11% світового споживання; а поряд зі штучним утриманням низьких цін і, таким чином, - стимуляцією споживання, підробка сигарет завдає урядам збиток розміром більш ніж $40 млрд.

Кореспондент.net