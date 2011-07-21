В Україні без електрики залишилися 45 населених пунктів

В Україні в ніч з 20-го на 21 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ та пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 45 населених пунктів у трьох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися 22 н. п. в Івано-Франківській області, 18 н. п. – у Волинській та 5 н. п. – у Миколаївській.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.