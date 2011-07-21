Щодня 58 українців інфікуються ВІЛ

Щодня в Україні вірусом імунодефіциту людини інфікуються 58 осіб.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник директора «Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом» МОЗ України Алла ЩЕРБІНСЬКА.

«Це надзвичайно велика цифра, бо це в основному молодь. Це люди, які не знають про свій статус. Помирає від СНІДУ близько семи-восьми осіб… Якщо ми говоримо про сексуальний шлях, який на сьогодні активується в Україні, усе більша кількість людей інфікуються саме через статеві стосунки», - наголосила М.ЩЕРБІНСЬКА.

Вона також повідомила, що в Україні щороку серед вагітних виявляють 4-6 тис. ВІЛ-інфікованих жінок.

На прес-конференції було зазначено, що за останнє десятиліття ВІЛ-інфікованими мамами було народжено 28,5 тис. дітей. Станом на 1 січня 2011 року під медичним спостереженням з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекція перебуває 2 тис. 621 дитина, хворі на СНІД - 678 дітей. В стадії підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції – 6 тис. 500 дітей.

Було повідомлено, що у червні 2011 року Україна підтримала нову стратегію Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) «Прагнення до нуля», серед пріоритетів якої є недопущення до 2015 року нових випадків ВІЛ-інфекції серед дітей.

Як наголосила начальник відділу протидії ВІЛ/СНІДу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Марина ЗЕЛЕНСЬКА, сьогодні в Україні діє програма «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини», що є складовою «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки».

«В рамках програми здійснюється безкоштовне тестування вагітних на наявність ВІЛ, безкоштовне забезпечення ВІЛ-позитивних вагітних жінок антиретровірусними препаратами для проведення курсу профілактики передачі ВІЛ та молочними сумішами для вигодовування новонароджених дітей. Суттєве зменшення рівня передачі ВІЛ від матері до дитини - з 27,8% у 2000 році до 6,3% у 2008 - експерти називають найбільш вагомим здобутком України у боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Очікуваними результатами реалізації державної Програми до 2013 року є зниження показника вертикальної передачі ВІЛ до 2%. Більш амбітними є зобов’язання України, в рамках нової стратегії ЮНЕЙДС, - до 2015 року досягти нульового рівня», - заявила М.ЗЕЛЕНСЬКА.

На прес-конференції також ішлося про реалізацію в Україні глобальної програми «Донація Вірамуну». Було повідомлено, що ця програма була розпочата десять років компанією Берінгер Інгельхайм спільно з Міністерством охорони здоров’я. Партнери домовилися про 100-відсоткове забезпечення потреб України в препараті Вірамун, що запобігає перинатальній передачі ВІЛ-інфекції від матері до новонародженого. Завдяки тісному співробітництву компанії з Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом, з Національним фондом “Україна – дітям”, а також з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, препарат потрапляє до пологових відділень в усіх регіонах України.

За словами директора представництва компанії Берінгер Інгельхайм Ірини КАРАКАЙ, програма передбачає благодійне надання Вірамуну країнам, найбільш ураженим цією епідемією. «З 2000 року наша програма успішно втілюється у 59 країнах світу. Кількість препаратів, яка була надана під час реалізації програми, достатня для забезпечення 2 мільйонів пар мати-немовля. В світлі нещодавніх рекомендацій ВООЗ наша компанія і надалі активно долучатиметься до подолання проблеми ВІЛ/СНІДу через програму «Донації Вірамуну», зокрема в Україні,» - сказала І.КАРАКАЙ.