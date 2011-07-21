В Україну намагалися незаконно ввезти ліків на суму понад 15 млн

Митна служба спільно зі Службою безпеки попередила незаконне ввезення в Україну майже 5,5 тонн ліків на суму понад 15 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, спільна перевірка Держмитслужби та СБУ показала, що вантаж препаратів, які використовуються для лікування ВІЛ/СНІД, насправді був гуманітарною допомогою. Тобто був відправлений в Україну безоплатно. Однак до митного оформлення було подано документи, у відповідності до яких поставка товару підлягає оплаті за кошти державного бюджету.

«Це означає, що ліки, які направлялися на територію України, мали бути для наших громадян безкоштовними. Але за них були перераховані кошти на незрозумілі рахунки» - повідомив начальник Департаменту по боротьбі з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби Віталій ЛИСИЙ.

Лікарські засоби імпортувались з Європи на адресу одного з українських медичних закладів.

«Держмитслужба провела аналіз зовнішньоекономічної діяльності цього закладу протягом 2009-2011 років. За результатами аналізу з’ясовано, що протягом майже усього 2009 року цей центр ввозив лікарські засоби як гуманітарну допомогу. Тобто безкоштовно. Однак, починаючи з листопаду 2009 року, такі вантажі почали завозитися як комерційні товари. Тобто, оплачуватися за кошти державного бюджету України. При цьому і під час завезення безкоштовно, і як комерційних вантажів, однаковими були номенклатура ліків, країна виробництва, країна походження і учасник ЗЕД. І за період з листопада 2009 і по квітень 2011 ці ліки вже обійшлися українському бюджету майже у 30 млн. грн.», - повідомив директор Департаменту з питань адміністрування митних платежів Віталій ЗВАРИЧ.

Тобто фактично за медикаменти, які безкоштовно передавалися Україні, сплачувалися кошти з держбюджету посереднику, який не мав жодного стосунку до даної поставки.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда).