У кримських лісах оголошено найвищий клас пожежної небезпеки

У лісах Криму оголошено п`ятий, найвищий, клас пожежної небезпеки.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

Температура повітря на півострові місцями сягає +38°, через спеку існує високий ризик виникнення лісових пожеж.

За прогнозами, висока температура збережеться до початку серпня.

У лісах забороняється розводити багаття, кидати недопалки, залишати пляшки або осколки скла на залитих сонцем галявинах.

«У деяких районах Криму, де є поблизу водоймища, наприклад, у Великому каньйоні і на узбережжі Феодосії, поки четвертий клас пожежної небезпеки», - додав С.ГВОЗДЕЦЬКИЙ.